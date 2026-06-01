Павел Василенко

Присутствие Неймара в составе сборной Бразилии на чемпионате мира вызывает много ажиотажа. Главный тренер национальной команды Карло Анчелотти объяснил, на какой позиции он видит игрока Сантоса.

Неймар в последний раз играл за национальную сборную в октябре 2023 года. После этого он либо восстанавливался после травм, либо искал свою прежнюю форму.

Несмотря на это, бразильские СМИ постоянно спрашивали Анчелотти, видит ли он 34-летнего игрока в своем составе. Итальянец сдался только перед чемпионатом мира.

Неймар сейчас восстанавливается после очередной травмы. Из-за нее он пропустил товарищеский матч Бразилии против Панамы, который завершился со счетом 6:2. Несмотря на это, он все равно был главной темой пресс-конференции Анчелотти. Опытного тренера спросили, где он видит эту звезду на поле.

«Неймар должен играть на своей позиции. Он не может быть вингером. Он должен играть в центре поля – как атакующий полузащитник или нападающий. В последнем матче на этих позициях играли Винисиус и Рафинья», – объяснил Анчелотти.

Сборная Бразилии проведет свой последний товарищеский матч перед чемпионатом мира в субботу, сыграв с Египтом в Кливленде.

Пятикратные чемпионы мира сыграют свой первый матч на чемпионате мира в ночь с 13 на 14 июня против Марокко. Бразилия также встретится на групповом этапе с Гаити и Шотландией.