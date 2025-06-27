Михаил Цирук

В субботу, 28 июня, состоится финальный матч молодежного Евро-2025 между сборными Англии и Германии. Классическое для европейского футбола противостояние обещает быть не менее жарким и на молодежном уровне. Обе команды действительно показали, пожалуй, самый качественный футбол на турнире, поэтому точно достойны того, чтобы сойтись в решающей битве за трофей. Предлагаем вашему вниманию анонс матча, который определит нового чемпиона Европы в этой возрастной категории.

Путь команд к финалу

Групповой этап сборная Англии провела совсем не идеально. После уверенной победы над Чехией (3:1) действующий чемпион Европы неожиданно потерял очки в матче со Словенией (0:0), а в последнем туре вовсе проиграл Германии (1:2), и таким образом команды провели небольшую репетицию сегодняшнего финала. Но даже четырех набранных баллов молодежке трех львов вполне хватило для того, чтобы финишировать на второй строчке и продолжить борьбу в плей-офф.

Впрочем, свою лучшую игру три льва, видимо, решили приберечь на плей-офф. В четвертьфинале английская молодежка встретилась с Испанией, с которой играла в финале предыдущего континентального первенства, и одержала довольно уверенную победу. Уже на 15-й минуте англичане получили преимущество в два мяча благодаря голам Макети и Эллиота.

Ближе к перерыву фурия роха ответила голом с пенальти, однако в добавленное ко второму тайму время Англия добила соперника своим реализованным 11-метровым.

В полуфинале англичанам тоже было непросто. Команда имела преимущество и владела инициативой в противостоянии с Нидерландами, однако забить решающий гол и вырвать победу смогла лишь на 86-й минуте, когда Гарви Эллиотт оформил дубль и вывел свою команду в решающий матч.

Сборная Германии - одна из двух команд, которая провела групповой этап турнира идеально. На старте Бундестим разгромила Словению (3:0), а затем разобралась с Чехией (4:2) и Англией (2:1). Особенно идеально проявляет себя на этом турнире форвард немцев Ник Вольтемаде.

На счету нападающего уже шесть голов в пяти матчах - три в ворота Словении (3:0), еще один - Чехии (4:2), а также забитый мяч в драматичном четвертьфинале против Италии (3:2) и гол французам в полуфинале (3:0).

Смотря на результаты, можно подумать, что Бундестим в Словакии представляет собой почти идеальную машину, однако это не совсем так. С откровенными аутсайдерами немцы действительно разобрались довольно спокойно, а вот с примерно равными соперниками были варианты.

Это показал и последний матч группы против Англии, в котором соперник имел достаточно возможностей для того, чтобы результат был другим, и четвертьфинал с Италией, где игра, в течение большей части игрового времени, вышла равной, а в конце основного времени итальянцызмогли отыграться и едва не дотянули до пенальти даже вдесятером.

А вот в полуфинальном матче с Францией для немцев все сложилось довольно просто. Уже к 14-й минуте встречи немцы успели забить дважды и полностью контролировали ход поединка, а в компенсированное время соперника, который был вынужден раскрываться, добили и третьим голом, сделав счет разгромным. Итак, нас ждет, надеемся, захватывающий финал между Англией и Германией.

Исторический контекст

Молодежные сборные Англии и Германии финалом чемпионата Европы не удивишь. Три льва завоевывали этот титул трижды, и в последний раз - совсем недавно, переиграв в финале Евро-2023 Испанию (1:0).

Немцы, которые триумфовали на Евро в 2009, 2017 и 2021 годах, также имеют в своем активе три титула, так что сегодня кто-то из этих двух сборных выйдет на чистое третье место в рейтинге самых титулованных молодежек Европы после Испании и Италии, имеющих в активе по 5 трофеев.

История встреч

Интересно, что в финалах молодежного Евро Англия и Германия встречались уже трижды. В двухматчевом противостоянии на Евро-1982 верх взяли англичане: первый поединок выиграли 3:1, а во втором уступили 2:3.

А вот в финале Евро-2009 Бундестим не оставила сопернику никаких шансов: безапелляционные 4:0 с голами Кастро, Озила и дублем Сандро Вагнера. В целом же английская и немецкая молодежки встречались между собой 11 раз, и по статистике - почти полное равенство: 5 побед Германии, 4 - Англии и 2 ничьих. Чем же завершится историческое противостояние на этот раз?

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