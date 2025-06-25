Молодежная сборная Германии одержала убедительную победу над Францией в полуфинале Евро-2025 (U-21) и вышла в финал турнира. Команда Антонио Ди Сальво полностью контролировала ход поединка, забив два мяча ещё в первой половине встречи.

Нападающий немцев Нельсон Вайпер открыл счёт на 8-й минуте, своевременно оказавшись в штрафной площади и мощно пробив под перекладину. Уже через шесть минут второй гол добавил Ник Вольтемаде, который так же мгновенно сориентировался в штрафной площади соперника.

Ещё один гол Германия забила уже в добавленное ко второму тайму время, на 90+3 минуте отметился Брайан Груда.

Французы не сумели ответить хотя бы одним результативным ударом. Сборная Германии U-21 вышла в финал континентального первенства, где встретится с Англией.

Евро-2025 (U-21). Плей-офф. Полуфинал

Германия U-21 – Франция U-21 3:0 (Вайпер 8, Вольтемаде 14, Груда 90+3)