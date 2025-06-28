Помощник главного тренера сборной Украины по волейболу Рауля Лосано Игнасио Бриcиоли прокомментировал победу над Японией и поделился ожиданиями от заключительного матча игровой недели Лиги наций с Болгарией. Слова наставника приводит Суспільне Спорт:

Мы очень рады. Сыграли очень крутой матч. Выполнили 13 блоков против Японии, которая играла очень быстро. Очень рады тому, как сыграли.

Это фантастика, я очень рад и горжусь своей командой. Теперь путь к финалу нам открыт, нужно продолжать (побеждать). У нас есть отдых, а затем нужно снова побеждать. У Болгарии есть классный доигровщик и капитан. Нам нужно изучить эту команду.