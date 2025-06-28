Тренер сборной Украины – о победе над Японией: «Очень рады тому, как сыграли, – путь к финалу открыт»
Брисио надеется, что команде удастся завершить игровую неделю в Болгарии на мажорной ноте
около 1 часа назад
Помощник главного тренера сборной Украины по волейболу Рауля Лосано Игнасио Бриcиоли прокомментировал победу над Японией и поделился ожиданиями от заключительного матча игровой недели Лиги наций с Болгарией. Слова наставника приводит Суспільне Спорт:
Мы очень рады. Сыграли очень крутой матч. Выполнили 13 блоков против Японии, которая играла очень быстро. Очень рады тому, как сыграли.
Это фантастика, я очень рад и горжусь своей командой. Теперь путь к финалу нам открыт, нужно продолжать (побеждать). У нас есть отдых, а затем нужно снова побеждать. У Болгарии есть классный доигровщик и капитан. Нам нужно изучить эту команду.
Напомним, что украинцы в Лиге наций уже завоевали 4 победы.