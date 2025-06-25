Определился первый финалист молодежного Евро-2025
Нидерландцы выбыли из турнира
17 минут назад
Фото: Getty Images
Англия стала первым финалистом чемпионата Европы среди юношей до 21 года.
Действующие чемпионы обыграли сборную Нидерландов со счетом 2:1 в полуфинале в среду на стадионе Теельне Поле в Братиславе. Их триумф был определен двумя голами Харви Эллиотта из Ливерпуля.
Английская команда сыграет с победителем второго полуфинала, где Франция встретится с Германией, за звание чемпиона Европы.
Чемпионат Европы U-21, полуфинал
Англия U-21 – Нидерланды U-21 – 2:1
Голы: Эллиотт, 62, 86 – Огайо, 72.