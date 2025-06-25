Павел Василенко

Англия стала первым финалистом чемпионата Европы среди юношей до 21 года.

Действующие чемпионы обыграли сборную Нидерландов со счетом 2:1 в полуфинале в среду на стадионе Теельне Поле в Братиславе. Их триумф был определен двумя голами Харви Эллиотта из Ливерпуля.

Английская команда сыграет с победителем второго полуфинала, где Франция встретится с Германией, за звание чемпиона Европы.

Чемпионат Европы U-21, полуфинал

Англия U-21 – Нидерланды U-21 – 2:1

Голы: Эллиотт, 62, 86 – Огайо, 72.