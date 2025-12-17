Павел Василенко

Легенда лондонского Арсенала Тьерри Анри, которого считают одним из величайших игроков в истории Английской Премьер-лиги, получит награду BBC за жизненные достижения. Торжественная церемония состоялась в Лондоне.

В прошлом году такую же награду получил британский велогонщик сэр Марк Кавендиш. Среди предыдущих лауреатов награды – Пеле, сэр Бобби Чарльтон, сэр Дэвид Бекхэм (футбол), Билли Джин Кинг (теннис), Дама Тани Грей-Томпсон и Дама Джессика Эннис-Хилл (лёгкая атлетика), а также сэр Крис Хой (трековый велоспорт).

Накануне церемонии Анри поделился эмоциями от будущего признания.

«Футбол дал мне всё, и я отдал ему всё. Быть признанным и стать частью истории этой награды за жизненные достижения, а также оставить след в сердцах моих болельщиков и товарищей по команде — это то, что я никогда не буду воспринимать как должное», — сказал француз.

Анри забил 228 мячей в 377 матчах за Арсенал в течение двух периодов выступлений за клуб. В 2005 году он обошёл Яна Райта и стал лучшим бомбардиром в истории «канониров».

Вместе с лондонским клубом Анри дважды выигрывал чемпионат Англии, а также трижды становился обладателем Кубка Англии.