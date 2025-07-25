Украинские клубы, которые не входят в когорту грандов (Шахтер и Динамо), не набрали ни одного очка в своих последних десяти матчах в еврокубках. Все поединки завершились поражениями, что негативно повлияло на позиции Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

В текущем сезоне 2025/26 уже зафиксировано два поражения:

Еще восемь поражений были в сезоне 2023/24:

Полесье – Олимпия Любляна 1:2 и 0:2

Кривбасс – Виктория Пльзень 0:1 и 1:2

Кривбасс – Бетис 0:2 и 0:3

Днепр-1 – Академия Пушкаша 0:3 техническое поражение (дважды) из-за неявки

Таким образом, команды кроме двух грандов УПЛ терпят системный провал на евроарене. Украина рискует опуститься еще ниже в таблице коэффициентов УЕФА, если эта тенденция не изменится в ближайшее время.