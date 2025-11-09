АПЛ. Астон Вилла и Форест синхронно разгромили соперников
Результаты 11-го тура
11 минут назад
В воскресенье состоялся ряд матчей 11 тура АПЛ, которые предшествуют паузе на матчи сборных.
Ноттингем Форест без травмированного Александра Зинченко справился с Лидсом. Астон Вилла дома не заметила Борнмут.
В параллельном матче Брайтон и Кристал Пэлас поделили очки.
АПЛ. 11 тур
Астон Вилла - Борнмут 4:0
Голы: Буэндия, 28, Онана, 40, Баркли, 77, Мален, 82
Ноттингем Форест - Лидс 3:1
Голы: Сангаре, 15, Гиббс-Уайт, 68, Андерсон, 90+1 - Нмеча, 13
Кристал Пэлас - Брайтон 0:0
