Сергей Разумовский

Завершились матчи грандов в 18-м туре английской Премьер-лиги.

Арсенал дома победил Брайтон. Хозяева быстро вышли вперед: уже на 14-й минуте счет открыл Мартин Эдегор. После перерыва «канониры» удвоили преимущество – мяч оказался в воротах Брайтона после автогола Рюттера. Гости смогли сократить отставание на 64-й минуте благодаря голу Гомеса, однако сравнять счет Брайтону так и не удалось.

Ливерпуль также победил со счетом 2:1 в игре против Вулверхэмптона. Ключевой момент встречи произошел в конце первого тайма: отличился Райан Гравенберх, а уже через минуту преимущество удвоил Флориан Виртц, фактически обеспечив команде комфортный запас до перерыва. Тем не менее, сразу после возобновления игры «волки» вернули интригу – на 51-й минуте забил Буэно, но этот гол так и остался единственным ответом гостей.

Арсенал набрал 42 очка и снова возглавил турнирную таблицу. Ливерпуль с 32 баллами сохраняет место в зоне Лиги чемпионов.

АПЛ, 18-й тур

Арсенал – Брайтон 2:1

Голы: Эдегор, 14, Рюттер, 52 (автогол) – Гомес, 64

Арсенал: Рая, Райс, Салиба, Инкапиэ, Льюис-Скелли (Габриэл, 71), Мерино, Субименди, Эдегор, Сака, Дьокереш (Г. Жезус, 71), Троссард (Мартинелли, 82).

Брайтон: Вербругген, де Кейпер (Виффер, 46), ван Хеке, Данк, Коппола (Уотсон, 87), Кадиоглу, Аяри, Хиншенвуд (Велбек, 74), Гомес (Костулас, 87), Рюттер, Груда (Минте, 46).

Предупреждения: Льюис-Скелли, 69 – Вербругген, 45+1, Данк, 50, Коппола, 56

Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:1

Голы: Гравенберх, 41, Виртц, 42 – Буэно, 51

Ливерпуль: Алиссон, Фримпонг, Конате, ван Дейк, Керкез, Гравенберх, Джонс, Кьеза (Бредли, 61), Макаллистер, Виртц (Ниони, 90+3), Экитике (Гакпо, 86).

Вулверхэмптон: Са, Москера (Ариас, 79), Буэно (Вольфе, 62), Догерти (Чачуа, 62), Крейчи, Андре, Жоау Гомеш, Буэну, Хван (Ларсен, 62), Мане, Арокодаре.

Предупреждения: Андре, 56