Александр Зинченко, по данным английского портала JustArsenal, с большой вероятностью покинет Арсенал этим летом.

Как сообщает источник, у 28-летнего украинца остается еще один год по действующему контракту, однако интерес со стороны других клубов практически отсутствует. Это вызывает беспокойство у лондонцев, ведь футболист больше не входит в стратегические планы тренерского штаба.

Если ситуация не сдвинется с мертвой точки, руководство Арсенала может рассмотреть вариант досрочного расторжения контракта по взаимному согласию. Такой шаг поможет освободить место в заявке команды и уменьшить нагрузку на зарплатный фонд.

В прошлом сезоне 2024/25 Арсенал финишировал вторым в АПЛ, набрав 74 очка. Зинченко провел за клуб 23 матча во всех соревнованиях, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Арсенал выставил Зинченко на трансфер.