Сергей Разумовский

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов Арсенал на своем поле минимально обыграл Атлетико Мадрид и получил путевку в финал турнира.

Лондонская команда активно начала встречу и уже с первых минут пыталась взять игру под свой контроль. В первом тайме преимущество Арсенала было довольно ощутимым: хозяева больше владели мячом, чаще переходили на половину поля соперника и создавали напряжение у ворот мадридцев.

«Матрасники» в стартовые 45 минут преимущественно действовали вторым номером и делали акцент на организованной игре в обороне. Команда Диего Симеоне пыталась сдерживать атакующий натиск соперника, однако в конце первой половины встречи «канонирам» все же удалось реализовать своё преимущество.

На 44-й минуте Букайо Сака оказался в нужном месте после удара Леандро Троссара и сыграл на добивании. Английский вингер отправил мяч в сетку, открыв счёт в матче и выведя Арсенал вперёд в противостоянии.

После перерыва характер игры изменился. Атлетико Мадрид начал действовать смелее, а Арсенал уже не имел такого тотального преимущества, как в первом тайме. Мадридцы пытались продвигаться вперёд и искали свой шанс, ведь один гол мог перевести интригу противостояния на новый уровень.

Один из самых опасных моментов у ворот Арсенала возник в конце основного времени. Александер Сёрлот имел возможность сравнять счёт, оказавшись в штрафной площади соперника, однако не сумел как следует попасть по мячу. Этот эпизод стал одним из ключевых для Атлетико Мадрид во второй половине игры.

В добавленное время гости пытались организовать финальный штурм, но создать по-настоящему острые моменты у ворот лондонцев им не удалось. Арсенал довёл матч до победы и сохранил минимальное преимущество до финального свистка.

После ничьей 1:1 в первом матче этот результат позволил команде Микеля Артеты пройти дальше по сумме двух встреч. В финале Лиги чемпионов Арсенал сыграет с победителем пары ПСЖ – Бавария. Перед ответным матчем в Мюнхене парижане имеют преимущество со счетом 5:4.

Лига чемпионов. Полуфинал, ответный матч

Арсенал – Атлетико Мадрид 1:0 (1:1 – первый матч)

Гол: Сака, 44

Арсенал: Рая, Уайт, Салиба, Габриэль, Калафиори (Инкапиэ, 58), Райс, Льюис-Скелли (Субименди, 74), Эзе (Эдегор, 58), Сака (Мадуэке, 58), Дьокереш, Троссард (Мартинелли, 83)

Атлетико: Облак, Пубиль, Ле Норман (Сёрлот, 57), Ганцко, Руджери, Симеоне (Кардозу, 57), Льоренте, Коке, Лукман (Молина, 57), Гризманн (Баена, 66), Альварес (Альмада, 66)

Предупреждения: Пубиль, Коке

Видео: MEGOGO