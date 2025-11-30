Сергей Разумовский

В 14-м туре испанской Ла Лиги Жирона на своем поле сыграла вничью с Реалом, одновременно серьёзно повлияв на распределение сил в верхней части турнирной таблицы.

Хозяева вышли вперед в конце первого тайма: на 45-й минуте Унаи точно пробил по воротам мадридцев после результативной передачи украинца Виктора Цыганкова. Реал ответил во второй половине встречи – на 67-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти, сравняв счет. Он мог забить и раньше, но его гол в первом тайме был отменен из-за игры рукой. До финального свистка гости имели шансы вырвать победу, но больше голов болельщики не увидели.

Эта ничья Жироны помогла другим каталонцам – Барселона получила возможность единолично возглавить турнирную таблицу Ла Лиги. Украинский след в этом матче был заметен не только благодаря ассисту Цыганкова: еще один украинец Жироны, форвард Владислав Ванат, ближе к концу поединка получил желтую карточку за грубую игру.

В активе Цыганкова за 72 минуты ассист, два удара и оценка 7.2. Ванат отыграл 83 минуты и нанес один удар в створ. Оценка украинца – лишь 6.2.

Барселона с 34 очками теперь лидирует в турнирной таблице. Реал – второй с 33 баллами. Жирона набрала 12 пунктов и догнала Осасуну в борьбе за выживание.

Ла Лига, 14-й тур

Жирона – Реал 1:1

Голы: Унаи, 45 – Мбаппе, 67 (пен.)

Жирона: Гассанига, Ринкон (Франсес 72), Рейс, Арнау, Морено, Цыганков (Асприлья 72), Унаи (Руис 83), Витсель, Мартин, Хиль (Рока 72), Ванат (Курума 83)

Реал: Куртуа, Трент (Гонсало 90), Милитао, Рюдигер, Фран (Каррерас 90), Чуамени (Родриго 72), Вальверде, Гюлер (Камавинга 46), Беллингем, Мбаппе, Винисиус

Предупреждения: Гассанига 42, Унаи 59, Ванат 74