Сергей Разумовский

В 18-м туре английской Премьер-лиги Брентфорд дома разгромил Борнмут.

Главным героем стал Шаде, который оформил хет-трик. Хозяева открыли счет уже на 7-й минуте – немец отметился первым голом. Далее «пчелы» увеличили преимущество на 39-й минуте благодаря автоголу Петровича, а сразу после перерыва Шаде забил во второй раз на 51-й – результативную передачу на этот мяч отдал украинский полузащитник Егор Ярмолюк. Борнмут сумел вернуть интригу на 75-й минуте, когда Семенио сократил отставание, однако в компенсированное время Шаде поставил точку.

Ярмолюк провел на поле 88 минут и сделал заметный вклад в победу: записал на свой счет ассист, нанёс два удара по воротам, имел два касания в штрафной площади соперника и в целом 73 раза коснулся мяча. Украинец стал лучшим в матче по точности передач – 48 из 58 (83%), а также участвовал в 7 единоборствах (2/2 в воздухе и 2/5 на земле) и выполнил два успешных подката из двух. По итоговой оценке 7,7 он вошел в пятерку лучших игроков встречи.

Брентфорд набрал 26 очков и остался позади Челси, МЮ (по 29) и Сандерленда (27) в борьбе за еврокубки. Борнмут (22) – лишь 15-й.

АПЛ, 18-й тур

Брентфорд – Борнмут 4:1

Голы: Шаде, 7, 51, 90+6, Петрович, 39 (автогол) – Семенио, 75

Брентфорд: Келлехер, Кайоде, Аер, Коллинз, Генри (Гики, 77), Янельт, Ярмолюк (Нельсон, 90), Льюис-Поттер (Гендерсон, 90), Йенсен (Дамсгор, 77), Шаде, Тьяго

Борнмут: Петрович, Смит (Эванилсон, 46), Дьяките (Брукс, 46), Сенеси, Трюффер (Солер, 78), Скотт (Адли, 84), Кук, Хименес, Тавернье, Семенио, Крупи (Клюйверт, 46)

Предупреждения: Йенсен (77), Кайоде (82) – Клюйверт (82), Тавернье (90+2)