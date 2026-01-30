Сергей Разумовский

В заключительном туре общего этапа Лиги Европы Астон Вилла дома одолела РБ Зальцбург.

Первый тайм в Бирмингеме завершился неожиданным преимуществом Зальцбурга 1:0, и это было заслуженно по игре. Астон Вилла начала активно, но Шлагер справился с ударами Воткинса и Эллиотта, после чего гости перехватили инициативу и начали ловить соперника на быстрых переходах. Мартинес несколько раз спасал, однако на 33-й Байду отдал решающий пас, и Конате с близкого расстояния забил. Дополнительным ударом для Виллы стала травма Воткинса на 35-й, а перед перерывом Мартинес еще дважды не дал Байду увеличить счет.

После перерыва Зальцбург сразу удвоил преимущество: на 49-й Ео, который вышел вместо Конате, замкнул передачу Аладжбеговича — 0:2. Лишь после этого Вилла действительно добавила, активизировала фланги, а связка Буэндия и Роджерс оживила атаку: на 64-й Роджерс сократил отставание точным ударом в угол. Далее давление перешло в гол со стандарта — на 76-й Мингс после углового от Кеша сравнял счет. Победу же принес быстрый выпад: Янг отдал в центр штрафной, и Джимо-Альоба пробил в нижний угол — 3:2.

Манчестер Юнайтед вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с Атлетиком Бильбао.

Лига Европы. Общий этап, восьмой тур

Астон Вилла – Зальцбург 3:2

Голы: Роджерс, 65, Мингс, 76, Джимо-Альоба, 87 – Конате, 33, Ео, 49

Астон Вилла: Мартинес, Богарде, Линделоф (Конса, 66), Мингс, Динь, Онана, Хеммингс (Кеш, 46), Санчо, Эллиотт, Буэндия (Джимо-Альоба, 66), Воткинс (Роджерс, 35).

Зальцбург: Шлагер, Труммер, Гаду, Шустер, Крациг, Бидструп, Китано, Диабате, Байду (Онисиво, 73), Конате, Алайбегович (Бишофф, 73).

Предупреждения: Гаду (35)