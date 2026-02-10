Сергей Разумовский

В 24-м туре итальянской Серии А Аталанта обыграла Кремонезе со счетом 2:1 и после кубкового успеха против Ювентуса провела первый тайм на максимальных оборотах. Хозяева быстро сломали низкий блок соперника: Крстович после передачи Распадори принял мяч в штрафной спиной к воротам, развернулся и пробил в падении, а Аудеро сыграл неуклюже — мяч от ног вратаря закатился в сетку. Далее Аталанта продолжила давить: Аудеро спасал после удара Распадори и перевел в штангу удар головой Джимсити, Самарджич попал в перекладину, а на 25-й минуте Дзаппакоста на скорости сместился в центр и положил в дальний угол — 2:0.

После перерыва бергамаски заметно снизили темп и фактически позволили Кремонезе вернуться в игру: гости начали чаще подходить к штрафной, хоть и били в основном неточно. В конце матча Аталанта чуть не поплатилась: на 89-й Джурич завершал головой, но Карнезекки вытащил мяч почти с линии, а уже на 94-й Торсбю обработал подачу грудью, подбросил себе и пробил влет точно — 2:1. Однако времени на полноценный камбэк у Кремонезе не осталось, и Аталанта удержала победу.

Рома без украинца Артема Довбика дома обыграла Кальяри 2:0 и сделала это по четкому сценарию — раннее давление, гол до перерыва, контроль после нее. Римляне с первых минут прижали гостей к их воротам: Кальяри много блокировал удары, а Каприле даже был вынужден подчищать ошибочный пас назад почти с линии. После нескольких неточных попыток Суле, Ндики и Малена хозяева все же открыли счет: Манчини запустил атаку правым флангом, Мален выскочил под острым углом и пробил так, что вратарь должен был играть надежнее — 1:0.

Во втором тайме Рома не форсировала события, но держала игру на чужой половине и почти не давала сопернику разгонять контратаки. Решающим стал эпизод с проходом Челика справа: защитник ворвался в штрафную и прострелил в вратарскую, где Мален в падении замкнул передачу, оформив дубль — 2:0. Кальяри ответил лишь единичными моментами: дальний удар Сулеманы попал в перекладину, еще один шанс был у Доссены, но Рома довела матч до сухой победы.

Рома набрала 46 очков в турнирной таблице, но осталась вне топ-4, уступая Ювентусу по дополнительным показателям. Аталанта (39) – седьмая.

Серия А, 24-й тур

Аталанта – Кремонезе 2:1

Голы: Крстович, 13, Дзаппакоста, 25 – Торсбю, 90+4

Аталанта: Карнезекки, Скальвини, Джимсити, Колашинац (Коссуну 59), Дзаппакоста (Белланова 59), Пашалич, Эдерсон, Залевски (Бернаскони 70), Самарджич (К. Сулемана 70), Распадори (Муса 78), Крстович

Кремонезе: Аудеро, Чеккерини (Ф. Терраччьяно 40), Баширотто, Луперто, Барбьери (Дзербин 84), Торсбю, Грасси (Пайеро 63), Мале, Пеццела, Бонаццоли (Джурич 46), Варди (Санабрия 63)

Предупреждения: Колашинац 49, Коссуну 82

Рома – Кальяри 2:0

Голы: Мален, 25, ``` 65

Рома: Свилар, Гиларди, Манчини, Ндика, Челик, Кристанте (Эль-Айнауи 84), Писилли, Весли, Суле (Вентурино 84), Лоренцо Пеллегрини (Сарагоса 57), Малин (Арена 84)

Кальяри: Каприле, Зе Педро (Дзаппа 87), Родригес, Доссена, Палеcтра, Адопо, Маццителли (И. Сулемана 59), Гаэтано (Трепи 87), Оберт, С. Эспозито (Идрисси 73), Киличсой (Паволетти 73)

Предупреждения: Манчини 58, Сарагоса 82 – Доссена 5, Палеcтра 40, Гаэтано 61, Идрисси 89