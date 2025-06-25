Атлетик Бильбао может помешать переходу Нико Вильямса в Барселону. Как сообщает Cadena SER, руководство баскского клуба готовит официальное обращение в Ла Лигу и Королевскую испанскую футбольную федерацию с просьбой приостановить возможность трансфера, пока Барселона не вернется к финансовому правилу 1 к 1.

По информации источника, президент Атлетика Йон Уриарте и генеральный директор Йон Берасатеги, которые в настоящее время находятся в Мадриде по делам женской лиги, планируют инициировать аудит всех финансовых операций каталонского клуба. В Бильбао подозревают, что Барса до сих пор имеет трудности с соблюдением финансового фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что Барселона готовится активировать клаузулу в размере 62 миллиона евро уже 1 или 2 июля, чтобы расходы были учтены на следующий финансовый год.

Нико Вильямс уже передал через агента свое желание присоединиться к каталонскому клубу. Однако при продлении контракта в прошлом году Атлетик не давал игроку никаких обещаний относительно упрощенного трансфера. Баскский клуб готов к открытой конфронтации с Барселоной.