Павел Василенко

Идет борьба за подпись Нико Вильямса. Вингера Атлетика хотят получить Бавария и Барселона. Сам игрок ближе к блаугране, но мюнхенский клуб не намерен сдаваться.

Последнее предложение Баварии испанскому игроку по зарплате составляет около 12 миллионов евро за сезон. Несмотря на это, как подтвердил инсайдер Фабрицио Романо, Вильямс снова выразил желание присоединиться к Барселоне.

Об этом игрок сообщил своему нынешнему работодателю Атлетику. Теперь блауграна должны договориться с басками, и это будет непросто. Причина – финансовые соображения.

Сумма отступных в контракте испанца составляет около 58 миллионов евро. Барселона хотела бы платить частями. Атлетик полностью отвергает такую идею.

22-летний игрок уже согласовал условия с Барселоной и собирается подписать шестилетний контракт. В прошлом сезоне вингер сыграл 45 матчей, забил 11 мячей и сделал семь результативных передач.