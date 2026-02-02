Центральный полузащитник американского клуба Сиэтл Саундерс Обед Варгас продолжит карьеру в Атлетико Мадрид. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, мадридский клуб достиг полной договоренности по подписанию 20-летнего мексиканского футболиста. Ожидается, что уже в ближайшие сутки Варгас оформит контракт с испанским грандом.

На данный момент в Атлетико еще не определились с дальнейшими планами на игрока. Клуб рассматривает два варианта: оставить полузащитника в команде сразу после перехода или отдать его в аренду обратно в Сиэтл Саундерс.

В сезоне 2025 года Обед Варгас провел 41 матч во всех турнирах, отличился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет около восьми миллионов евро.