Сергей Разумовский

Атлетико разгромил Барселону в первом полуфинальном матче Кубка Испании со счетом 4:0. Хотя каталонцы нанесли больше ударов по воротам, 14 против 12 у мадридцев, по показателю ожидаемых голов преимущество Атлетико было убедительным – 2,34 у хозяев против 1,02 у Барсы. Такие цифры отражают ход игры, в которой команда Диего Симеоне полностью контролировала события на поле.

Атлетико имел некоторые кадровые проблемы: из-за травм не смогли сыграть Джонни и Бариос, а ворота, как обычно в кубковых матчах, защищал Муссо. Тренерский штаб решил выпустить сразу трех нападающих, а Лукман активно действовал на левом фланге. Барселона же оказалась в более сложной ситуации — Ханс-Флик не мог рассчитывать на целую группу лидеров, среди которых Гави, Педри, Кристенсен, Рафинья и Рэшфорд. Левандовски остался в запасе, а место центрального форварда занял Ферран Торрес.

Матч начался активно, и уже на стартовых минутах Симеоне-младший мог вывести Атлетико вперед, но голкипер Барсы парировал его удар. Однако вскоре каталонцы сами создали себе проблемы: неудачная передача от Эрика Гарсии на Хоана Гарсию завершилась автоголом – мяч оказался в сетке после неудачного приема вратаря.

Вскоре защита Барселоны провалилась во второй раз: атака мадридцев завершилась точным ударом Гризманна после передачи Симеоне, и счет удвоился. Каталонцы старались отыграться – Фермин Лопес даже попал в перекладину, – но и далее картина не менялась. Еще до перерыва Атлетико довел счет до разгромного: Лукман реализовал свою возможность после контратаки, а затем уже в компенсированное время Альварес забил четвертый мяч. Несмотря на усилия тренера изменить ситуацию выпуском Левандовски, Барселона так и не смогла навязать борьбу.

Во втором тайме каталонцы пытались найти пути к воротам соперника, и даже забили гол, но после просмотра VAR взятие ворот было отменено из-за нарушения правил. Барселона выглядела подавленной и не могла создать ничего опасного в атаке. Точку в матче поставило удаление Эрика Гарсии в концовке поединка, и, хотя судья компенсировал аж 10 минут к основному времени, Атлетико уверенно сохранил свое преимущество, не допускав соперника сократить разрыв. Матч-ответ пройдет 3 марта в Барселоне, где и определится, кто станет первым финалистом Кубка Испании.

Кубок Испании. Полуфинал, первый матч

Атлетико Мадрид – Барселона 4:0

Голы: Э. Гарсия, 7 (автогол), Гризманн, 14, Лукман, 33, Альварес, 45+2

Атлетико: Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Молина, Симеоне, Коке (Ле Норман, 90+1), Льоренте, Лукман (Альмада, 73), Гризманн (Баэна, 68), Альварес (Сьорлота, 68).

Барселона: Ж. Гарсия, Бальде (Канцелу, 77), Кубарси (Араухо, 77), Э. Гарсия, Кунде, Касадо (Левандовски, 37), де Йонг, Фермин (Мартин, 88), Ямаль, Торрес, Ольмо.

Предупреждения: Симеоне, 50, Льоренте, 51, Баэна, 79, Пубиль, 87, Руджери, 90+8 – Касадо, 26,Ольмо, 86, Фермин, 86.

Удаление: Э. Гарсия, 86.