«Атлетико» обратил внимание на форварда «Наполи»
Мадридский клуб сосредоточился на переходе Джакомо Распадори
около 2 часов назад
Мадридский Атлетико установил контакт с Наполи по поводу возможного трансфера 25-летнего форварда Джакомо Распадори.
Интерес к нападающему возник после неудачных переговоров со Штутгартом относительно трансфера Энцо Мийо. Теперь итальянец рассматривается как приоритетная цель для усиления атаки и может стать седьмым приобретением испанского клуба в трансферное окно.
В руководстве Атлетико активно анализируют пути реализации сделки, рассчитывая оформить переход Распадори в ближайшее время, об этом сообщило Marca
За Наполи нападающий провел 109 матчей, в которых отметился 18 голами и 10 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Шахтер не согласился на трансфер Судакова в Наполи.
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