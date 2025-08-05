Мадридский Атлетико установил контакт с Наполи по поводу возможного трансфера 25-летнего форварда Джакомо Распадори.

Интерес к нападающему возник после неудачных переговоров со Штутгартом относительно трансфера Энцо Мийо. Теперь итальянец рассматривается как приоритетная цель для усиления атаки и может стать седьмым приобретением испанского клуба в трансферное окно.

В руководстве Атлетико активно анализируют пути реализации сделки, рассчитывая оформить переход Распадори в ближайшее время, об этом сообщило Marca

За Наполи нападающий провел 109 матчей, в которых отметился 18 голами и 10 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Шахтер не согласился на трансфер Судакова в Наполи.