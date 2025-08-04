Полузащитник Шахтёра Георгий Судаков мог перейти в Наполи, однако донецкий клуб отклонил предложение действующего чемпиона Италии.

Как сообщил журналист Игорь Бурбас в эфире своего YouTube-канала BurBuzz, Наполи предложил за хавбека 35 миллионов евро, однако Шахтёр не согласился:

– Этим летом, по моей информации, было предложение. Наполи был готов платить 35 миллионов евро. Шахтер не хотел опускать эту планку – 40 миллионов плюс какие-то еще бонусы, – отметил журналист.

В текущем сезоне 22-летний Судаков провел пять матчей в составе горняков. Контракт футболиста с клубом действует до 31 декабря 2028 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Судакова оценивается в 32 миллиона евро.