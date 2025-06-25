Руководство мадридского Атлетико выбрало специалиста, который в будущем может возглавить команду после завершения эпохи Диего Симеоне. Как сообщает Mundo Deportivo, одним из главных кандидатов на пост наставника является бывший игрок клуба Филипе Луис, который сейчас работает в бразильском Фламенго.

По информации источника, Атлетико импонирует тренерская работа бразильца, который хорошо зарекомендовал себя на новом этапе карьеры.

Напомним, Диего Симеоне возглавляет Атлетико с 2011 года. Текущее соглашение 55-летнего аргентинца с клубом действует до конца июня 2027 года.

Мадридцы вылетели после группового турнира Клубного чемпионата мира 2025, тогда как Фламенго продолжит выступления в турнире на стадии плей-офф.