Павел Василенко

Игроки испанского Атлетико Мадрид бесславно завершили свое выступление на Клубном чемпионате мира, который этим летом проходит в США.

Команда Диего Симеоне завершила соревнования уже на групповом этапе, что стало одной из главных неожиданностей нового турнира FIFA.

После поражения от ПСЖ со счетом 4:0 в первом раунде, Атлетико обыграл Сиэтл со счетом 3:1 во втором, но французская команда проиграла Ботафогу со счетом 1:0 во втором раунде группы B.

Атлетико сумел победить Ботафогу со счетом 1:0, а решающий гол забил Антуан Гризманн на 87-й минуте матча, но мадридская команда выбыла из-за худшего взаимного соотношения с французской и бразильской командами.

Во втором матче этой группы ПСЖ, как действующий чемпион Европы, победил Сиэтл со счетом 2:0 и вышел дальше.

Голы за сборную Франции забили Хвича Кварацхелия на 35-й минуте матча и Ашраф Хакими, который установил окончательный счет матча на 67-й минуте.

Клубный чемпионат мира, 3-й тур

Группа B

Атлетико – Ботафого – 1:0

Гол: Гризманн, 87.

Сиэтл – ПСЖ – 0:2

Голы: Кварацхелия, 35, Хакими, 67.