Атлетико разгромил Осасуну перед матчем с Реалом
Матрасники забили четыре сухих мяча
Атлетико разгромил Осасуну в матче 6-го тура испанской Ла Лиги.
В первом тайме отличился Джонатан Дэвид. После перерыва канадец ассистировал Ли Кан Ину, а позже по голу забили Робин Ле Норман и Алекс Баэна.
Ла Лига. 6-й тур
Атлетико – Осасуна – 4:0
Голы: Дэвид, 24, Ли Кан Ин, 54, Ле Норман, 63, Баэна, 82
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В следующем туре Атлетико 20 сентября сыграет против Реала, а Осасуна 19 сентября встретится с Райо Вальекано.
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