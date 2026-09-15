Полузащитник Барселоны Родри рассказал о деталях переговоров с главным тренером Хансом-Дитером Фликом и спортивным директором каталонцев Деку перед своим летним переходом в лагерь сине-гранатовых. Слова приводит Mundo Deportivo.

Больше всего в Хансе меня привлек его характер. Одно из первых, что он мне сказал, касалось его стремления совершенствоваться каждый день и быть перфекционистом. Это прекрасно соответствует моей философии: никогда не почивать на лаврах, не считать, что ты достиг пика, и всегда требовать большего. Именно это рано или поздно приведет к успеху. Считаю, Барселона находится в этой зоне прогресса, чтобы выйти на уровень мастерства, способный принести большие европейские титулы после успеха на национальной арене.

Сейчас на меня не оказывали никакого давления. Все выражали желание видеть меня в команде, объясняли, что именно я могу ей дать. Мне очень понравилась манера общения — без лишней тревожности. С их стороны это было просто стремление донести видение моей роли в проекте. Понравилась естественность этой коммуникации и ощущение очень семейного клуба.