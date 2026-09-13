Сергей Разумовский

В пятом туре испанской Ла Лиги мадридский Атлетико на выезде победил Реал Сосьедад – 3:0. Хозяева долгое время успешно сдерживали соперника, но в заключительные десять минут основного времени пропустили дважды и еще раз в компенсированное время.

Первый тайм завершился без забитых мячей. После перерыва команды продолжили осторожно действовать в атаке, поэтому интрига сохранялась почти до финального свистка.

Переломным стал эпизод на 84-й минуте. «Матрасники» заработали пенальти, а летний новичок мадридской команды Алехандро Гримальдо уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар и вывел гостей вперед.

Вскоре испанец снова присоединился к результативной атаке, на этот раз отдав голевую передачу на Давида. Нападающий удвоил преимущество Атлетико на 90-й минуте.

Уже в компенсированное время Джулиано Симеоне забил третий мяч мадридцев и окончательно лишил Реал Сосьедад шансов на спасение. В итоге Атлетико одержал уверенную победу, хотя большую часть встречи счет оставался ничейным.

Мадридский клуб набрал десять очков и поднялся в зону Лиги чемпионов. Атлетико сравнялся по баллам с Алавесом и Севильей. Реал Сосьедад имеет семь очков и располагается в середине турнирной таблицы.

Ла Лига, пятый тур

Реал Сосьедад – Атлетико 0:3

Голы: Гримальдо, 84 (пен.), Давид, 90, Симеоне, 90+5

Реал Сосьедад: Ремиро, Арамбуру, Сарр, Беиция, Гомес, Солер (Горрочатеги, 79), Эррера (захарян, 85), Сучич, Гедеш (Кубо, 72), Оярсабаль (Оскарссон, 79), Барренечеа (Очиенг, 72).

Атлетико: Облак, Пубиль, Ромеро, Ганцко, Гримальдо, Симеоне, Юльманн, Льоренте (Джонни, 60), Баена (Коке, 59), Ли (Давид, 60), Лукман (Ортис, 77).

Предупреждения: Эррера, 18, Оярсабаль, 78 – Джонни, 75