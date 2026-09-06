Сергей Разумовский

В четвертом туре чемпионата Испании Атлетик Бильбао на своём поле принимал мадридский Атлетико. Баски провели результативный поединок и одержали уверенную победу со счётом 3:0.

Команда Диего Симеоне в течение значительной части матча владела инициативой и пыталась контролировать ход игры. Мадридцы больше работали с мячом, но создать достаточное количество действительно опасных моментов у ворот хозяев им не удалось. Атлетик действовал компактно в защите и ждал возможности для быстрых атак.

Переломным стал начало второго тайма. После рикошета мяч оказался в опасной зоне, и Нико Вильямс воспользовался ситуацией, с нескольких метров головой отправив его в ворота мадридцев. Таким образом, хозяева открыли счёт в матче – 1:0.

Атлетико не успел оправиться после пропущенного гола, как Атлетик удвоил своё преимущество. Иньяки Вильямс получил возможность сделать передачу на ход Роберто Наварро, который вышел один на один с вратарём и точно пробил в дальний угол. После этого счёт стал 2:0 в пользу команды из Бильбао.

Мадридцы пытались сократить отставание, однако их атаки не завершались результативными ударами. Атлетик уверенно играл в защите, а в конце встречи воспользовался ещё одной возможностью. Незадолго до финального свистка Ойян Сансет в третий раз поразил ворота гостей и установил окончательный счёт – 3:0.

Для Атлетика эта победа стала второй подряд в текущем чемпионате. После двух поражений на старте сезона команда из Бильбао смогла стабилизировать свои результаты и набрала шесть очков. Благодаря этому баски поднялись на восьмое место в турнирной таблице.

Атлетико потерпел первое поражение в сезоне. У мадридской команды осталось семь очков, однако после неудачного матча с Атлетиком она потеряла возможность приблизиться к лидерам чемпионата.

Ла Лига, четвертый тур

Атлетик – Атлетико 3:0

Голы: Н. Вильямс, 46, Наварро, 48, Сансет, 90

Атлетик: Симон, Аресо, Альварес (Паредес, 46), Ляпорт, Берчиче, Руис де Галаррета (Хаурегисар, 60), Геренабаррена, Наварро (Луи-Жан, 66), Сансет, Н. Вильямс (Гурусета, 76), И. Вильямс (Берингер, 66)

Атлетико: Облак, Льоренте, Пубиль, Ганцко, Гримальдо, Симеоне (Ромеро, 59), Барриос, Юльманн (Коке, 59), Лукман (Отис, 58), Баэна (Джонни, 76), Ли Кан Ин (Альварес, 59)

Предупреждение: Ли Кан Ин (39)

Видео: MEGOGO