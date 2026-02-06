Сергей Разумовский

В четвертьфинале Кубка Испании Атлетико в гостях разгромил Бетис.

Счет был открыт уже на 12-й минуте, когда отличился Ганцко, задавший темп всему матчу. До перерыва мадридцы еще дважды поразили ворота: на 30-й минуте гол забил Джулиано Симеоне, а на 37-й свою голевую атаку завершил Адемола Лукман, который провел дебютный матч за Атлетико.

Во втором тайме Атлетико продолжил контролировать игру и довел преимущество до крупного. На 62-й минуте четвертый мяч в сетку отправил Гризманн, а окончательную точку в поединке поставил Альмада, забив на 83-й минуте. Отдельно стоит отметить дебют Лукмана: в первом же матче за «матрасников» он не только забил гол, но и записал на свой счет результативную передачу.

Атлетико выиграл матч и вышел в полуфинал Кубка Испании.

Кубок Испании, финал

Бетис – Атлетико 0:5

Голы: Ганцко, 12, Симеоне, 30, Лукман, 37, Гризманн, 62, Альмада, 83

Бетис: Адриан, Гомес, Д. Льоренте, Бартра (Натан, 46), Руибаль, Форнальс (Альтимира, 74), Деосса (Фильгвдо, 46), Рока Хунке, Эззальзули, Авила (Ортис, 46), Антони (Рикельме, 73).

Атлетико: Муссо, Руджери, Ганцко, Пубиль, М. Льоренте (Молина, 66), Симеоне (Мендоса, 67), Коке, Барриос (Хименес, 50), Баена (Альмада, 67), Гризманн, Лукман.

Предупреждения: Натан, 53, Льоренте, 81