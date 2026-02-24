Павел Василенко

Мадридский Атлетико уверенно пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, разгромив дома Брюгге со счетом 4:1. После результативной ничьей в первом матче (3:3) команда Диего Симеоне сняла все вопросы в ответном матче, заслуженно оформив выход в следующий раунд.

Хозяева активно начали встречу и открыли счет на 23-й минуте. Александер Серлот воспользовался блестящей передачей вратаря Атлетико Яна Облака, вырвался один на один с голкипером и хладнокровно переиграл вратаря.

Гости из Бельгии сумели ответить еще до перерыва. На 36-й минуте после подачи с углового Жоэль Ордоньес головой сравнял счет, установив ничейный итог первого тайма.

Тем не менее, сразу после возобновления игры Атлетико снова захватил инициативу. На 48-й минуте Джонни Кардосо удачно сыграл на добивании и точно пробил в нижний угол ворот Симона Миньоле – 2:1.

На 70-й минуте Брюгге требовал пенальти после падения Христоса Цолиса, однако арбитр Клеман Тюрпен после просмотра VAR нарушение не зафиксировал. А уже вскоре мадридцы окончательно дожали соперника: Адемола Лукман ассистировал Серлоту, который оформил дубль, а в конце встречи норвежец забил в третий раз, доведя счет до 4:1.

Лига чемпионов, 1/16 финала

Ответный матч

Атлетико – Брюгге – 4:1

Голы: Серлот, 23, 76, 87, Кардосо, 48 – Ордоньес, 36.

Первый матч – 3:3