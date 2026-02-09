Сергей Разумовский

В 23-м туре испанской Ла Лиги Бетис в Мадриде остановил домашнюю беспроигрышную серию Атлетико в Ла Лиге и сразу же взял реванш за унизительные 0:5 в Кубке Испании, которые команда пережила всего три дня назад. Для севильцев это был принципиальный ответ после кубкового разгрома, а для хозяев — неожиданный удар по их стабильности на Метрополитано.

Атлетико начал активнее и мог быстро открыть счёт: Лукман на 10-й минуте пробил рядом со штангой. Но Бетис выдержал стартовое давление и ответил двумя выходами Бакамбу один на один — Облак оба раза спас. На 28-й минуте гости всё же забили: Антони закрутил удар издалека, Облак задел мяч, но не спас. Перед перерывом Лукман даже почти сравнял ударом головой, однако гол отменили из-за офсайда.

После перерыва Симеоне сделал тройную замену, а Серлот дважды был близок к голу — один раз пробил в перекладину. В концовке Атлетико уже праздновал ничью после автогола Льоренте, но VAR отменил взятие ворот из-за офсайда Гризманна в начале атаки. Бетис устоял, прервал серию из 10 домашних побед Атлетико в чемпионате и снял свое выездное «проклятие» в личных встречах.

После этого успеха севильцы сохраняют пятое место с 38 очками, тогда как Атлетико остаётся третьим (45).

Ла Лига, 23-й тур

Атлетико – Реал Бетис 0:1

Гол: Антони, 28

Атлетико: Облак, Льоренте, Хименес, Ганцко, Руджери (Ле Норман, 46), Симеоне, Мендоса (Гризманн, 55), Коке, Альмада (Баэна, 46), Альварес (Серлот, 46), Лукман (Варгас, 70)

Бетис: Вальес, Руибаль, Льоренте, Натан, Родригес, Фидальго (Бартра, 87), Рока, Форнальс (Альтимира, 70), Антони (Рикельме, 87), Бакамбу (Деосса, 79), Эззальзули

Предупреждения: Руджери (25), Лукман (56), Баэна (83) – Эззальзули (71)