«Атлетико» уверенно обыграл бывший клуб Лунина
Овьедо не смог противостоять фавориту
около 9 часов назад
В 14-м туре испанской Ла Лиги Атлетико на своем поле уверенно обыграл Реал Овьедо со счетом 2:0, оформив преимущество уже в первой половине матча.
Героем поединка стал Александр Серлот, который сначала открыл счет на 16-й минуте, а уже на 26-й оформил дубль. После этого мадридцы спокойно контролировали игру, не позволяя сопернику создать по-настоящему опасные моменты у своих ворот, и без особых проблем довели матч до закономерной победы.
Атлетико набрал 31 очко в турнирной таблице и вплотную приблизился к Реалу. Однако у «сливочных» есть матч в запасе. Овьедо с девятью баллами последний в таблице.
Ла Лига, 14-й тур
Атлетико – Реал Овьедо 2:0
Голы: Серлот, 16, 26
Атлетико: Облак, Гонсалес (Хименес 87), Молина, Ганцко, Лангле, Пубиль, Коке (Распадори 75), Галлахер, Баена (Симеоне 46), Сорлот (Альварес 63), Гризманн (Барриос 63)
Овьедо: Симон, Берчиче, Лекуе, Паредес, Вивиан, Рего, Хаурегисар (Весга 81), Наварро (Гомес 62), Вильямс (Санчес 81), Беренгер (Серрано 88), Гурусета (Исета 88)
Предупреждение: Карму