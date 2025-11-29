Сергей Разумовский

В 14-м туре испанской Ла Лиги Атлетико на своем поле уверенно обыграл Реал Овьедо со счетом 2:0, оформив преимущество уже в первой половине матча.

Героем поединка стал Александр Серлот, который сначала открыл счет на 16-й минуте, а уже на 26-й оформил дубль. После этого мадридцы спокойно контролировали игру, не позволяя сопернику создать по-настоящему опасные моменты у своих ворот, и без особых проблем довели матч до закономерной победы.

Атлетико набрал 31 очко в турнирной таблице и вплотную приблизился к Реалу. Однако у «сливочных» есть матч в запасе. Овьедо с девятью баллами последний в таблице.

Ла Лига, 14-й тур

Атлетико – Реал Овьедо 2:0

Голы: Серлот, 16, 26

Атлетико: Облак, Гонсалес (Хименес 87), Молина, Ганцко, Лангле, Пубиль, Коке (Распадори 75), Галлахер, Баена (Симеоне 46), Сорлот (Альварес 63), Гризманн (Барриос 63)

Овьедо: Симон, Берчиче, Лекуе, Паредес, Вивиан, Рего, Хаурегисар (Весга 81), Наварро (Гомес 62), Вильямс (Санчес 81), Беренгер (Серрано 88), Гурусета (Исета 88)

Предупреждение: Карму