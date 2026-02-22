Сергей Разумовский

В 25-м туре испанской Ла Лиги Атлетико на своем поле одержал волевую победу над Эспаньолом и прервал серию без побед в Примере, оформив первую победу в четырех матчах чемпионата.

Однако начало для хозяев оказалось холодным душем: уже на 6-й минуте Тайрис Долан прорвался по флангу и прострелил на ближнюю штангу, где Хофре Каррерас четко замкнул передачу – 0:1. «Матрасники» быстро ответили моментами Гризманна и Руджери, а на 20-й минуте сравняли счет. Маркос Льоренте нашел в штрафной Александра Серлота, и тот ударом с лету с рикошетом от газона отправил мяч в сетку.

Далее инициатива перешла к мадридцам – Гризманн был близок ко второму голу примерно на полчаса игры, тогда как каталонцам все труднее было вернуть контроль и удержать хотя бы ничью. После перерыва планы Эспаньола окончательно рухнули почти мгновенно. Уже через четыре минуты Алекс Баена стал автором ключевой передачи, вовремя заметив рывок Джулиано Симеоне в штрафную, и тот пробил вратаря – Атлетико повел 2:1.

Давление не спадало, и еще до завершения первого часа игры Адемола Лукман на линии ворот головой замкнул подачу, сделав счет 3:1. Вскоре Серлот попал в штангу, а гости ответили лишь одним действительно острым эпизодом во втором тайме – ударом с лету Сириеля Нгонге в перекладину. Впрочем, норвежец все же довел разрыв до трех мячей: за 20 минут до конца он мощно пробил головой и практически снял вопрос о победителе, а вскоре Тьяго Альмада чудом не забил пятый после паса форварда. Эду Эспосито сократил отставание за десять минут до финального свистка, но «матрасники» спокойно довели матч до победы.

Благодаря этому успеху мадридцы оторвались от пятого Бетиса уже на шесть очков и сравнялись по очкам с третьим Вильярреалом. Однако у «желтой субмарины» есть игра в запасе. Эспаньол, в свою очередь, остается шестым в турнирной таблице, однако рискует потерять эту позицию еще до завершения 25-го тура.

Ла Лига, 25-й тур

Атлетико – Эспаньол 4:2

Голы: Серлот, 21, 72, Симеоне, 49, Лукман, 58 – Хофре, 6, Эспосито, 80

Атлетико: Облак, Льоренте (Молина, 74), Пубиль, Ганцко, Руджери, Симеоне (Ле Норман, 84), Кардозу, Баена (Коке, 61), Лукман (Альварес, 61), Гризманн (Альмада, 74), Серлот

Эспаньол: Дмитрович, Эль-Хилали, Ридель (Террац, 57), Калеро, Кабрера, Ромеро, Хофре (Милья, 77), Лосано (Эспосито, 70), Гонсалес, Долан (Нгонге, 70), Гарсия (Фернандес, 70)

Предупреждение: Нгонге (83)

Обзор матча будет доступен на странице события Атлетико – Эспаньол.