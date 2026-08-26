Сергей Разумовский

Лондонский Челси готов отдать украинского вингера Михаила Мудрика в аренду до завершения трансферного окна. В то же время договориться с Лидс Юнайтед пока не удалось, поэтому руководство синих начало рассматривать альтернативные варианты.

Об этом для GiveMeSport рассказал авторитетный британский журналист Бен Джейкобс. По его информации, в течение выходных между Челси и Лидс Юнайтед не произошло существенного прогресса в переговорах по потенциальной аренде Мудрика.

Из-за отсутствия прорыва лондонский клуб обратил внимание на другие команды. Одним из возможных направлений для украинца остается Страсбург, который имеет тесные связи с Челси. Французский клуб может стать удобным вариантом для развития футболиста, однако сам Мудрик предпочитает продолжение карьеры в английской Премьер-лиге.

Ранее Брентфорд также обращался к Челси по поводу возможности арендовать украинского вингера. Однако в настоящее время неизвестно, готов ли лондонский клуб согласиться именно на этот вариант и соответствуют ли условия Брентфорда требованиям синих.

Ключевым фактором при принятии решения для Челси является не только финансовая сторона потенциальной сделки. Клуб также хочет убедиться, что Мудрик будет получать достаточно игрового времени в новой команде.

Украинец стремится регулярно выходить на поле и вернуться к стабильной роли на высоком уровне. Именно поэтому для него важно перейти в клуб, где он будет иметь реальные шансы получать значительные минуты, а не оказаться в аналогичной ситуации с ограниченной практикой.

В то же время конкуренция в Премьер-лиге остается очень высокой. Даже переход в другую английскую команду не гарантирует Мудрику места в основном составе. Челси должен учитывать спортивный проект потенциального арендодателя, позицию главного тренера и роль, которую клуб готов предложить украинцу.

Таким образом, будущее Мудрика может определиться в одном из двух направлений – украинец останется в Англии и присоединится к другому клубу Премьер-лиги или продолжит сезон в Страсбурге.

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