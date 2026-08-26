Сергей Разумовский

Лондонский Челси отклонил предложение одного из клубов Английской Премьер-лиги об аренде украинского вингера Михаила Мудрика. По информации «ТаТоТаке», речь идет не о Лидсе, который также интересовался футболистом.

Одним из самых настойчивых претендентов на украинского игрока был Брентфорд. Представители клуба стремились арендовать Мудрика до окончания сезона и получить возможность закрепить за собой приоритетное право на его потенциальный выкуп.

Как сообщают источники, в договоре между клубами предлагалось предусмотреть специальный пункт. Он позволил бы Брентфорду в первую очередь активировать опцию выкупа 25-летнего футболиста, если после завершения арендного соглашения стороны решили бы продолжить переговоры о полноценном трансфере.

Такой вариант мог быть выгодным для Брентфорда, поскольку клуб получил бы возможность оценить физическое состояние и спортивную форму Мудрика без немедленной необходимости совершать дорогой трансфер. В то же время украинец смог бы регулярно играть в чемпионате Англии и доказать свою готовность вернуться на высокий уровень.

Однако Челси не согласился на предложенные условия. Лондонский клуб решил не передавать Мудрика в аренду команде, которая могла бы получить приоритетное право на его последующий выкуп.

Причиной отказа стало желание Челси сохранить полный контроль над ситуацией вокруг футболиста. Украинец остается ценным активом лондонцев, поэтому руководство клуба не хочет заранее ограничивать свои возможности во время будущих трансферных переговоров.

В Челси, вероятно, рассчитывают самостоятельно определять дальнейшее будущее Мудрика – от его возвращения в состав команды до потенциальной продажи на условиях, которые будут соответствовать финансовым ожиданиям клуба. Именно поэтому лондонцы не захотели включать в арендное соглашение пункт, который мог бы предоставить Брентфорду преимущество над другими претендентами.

Мудрик вступил в конфликт с Челси? Желания украинского игрока и клуба расходятся.