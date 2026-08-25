Денис Седашов

Женская сборная Украины по волейболу потерпела поражение от Чехии в четвертом туре группового этапа чемпионата Европы-2026.

В первом сете украинские волейболистки уступили 17:25. Вторую партию сине-желтые выиграли со счетом 25:21. В третьем и четвертом сетах чешские волейболистки снова оказались сильнее — 25:19 и 25:21.

Чемпионат Европы-2026. Группа B. 4-й тур

Чехия — Украина — 3:1 (25:17, 21:25, 25:19, 25:21)

Это третье поражение подопечных Якуба Глушака на турнире. Ранее команда уступила Болгарии (0:3) и Греции (2:3) и победила Австрию (3:0).

Заключительный матч группового раунда Украина проведет против Сербии 27 августа.