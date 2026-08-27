Павел Василенко

Аякс достиг соглашения с Жироной и Виктором Цыганковым о трансфере футболиста.

28-летний вингер подписал контракт до 30 июня 2029 года, сообщает пресс-служба амстердамского клуба.

Стоимость перехода не сообщается, однако, по информации Transfermarkt, переход обошелся в 4 миллиона евро.

Жирону Цыганков покидал со скандалом. В июне стало известно о желании вингера покинуть клуб после вылета во второй дивизион, после чего он полностью пропустил предсезонную подготовку команды.

Аякс в новом сезоне провел два матча в чемпионате Нидерландов, в которых набрал четыре очка. Команда также продолжает выступления в еврокубках и сегодня сыграет второй матч плей-офф отбора в Лигу конференций с швейцарским Сьоном (первая встреча – 4:2 в пользу нидерландцев).