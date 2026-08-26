Мичел отреагировал на близкий трансфер Цыганкова в Аякс
Специалист дал четкий ответ
Мичел. Фото - ФК Аякс
Главный тренер Аякса Мичел высказался о украинском вингере Жироны Викторе Цыганкове на фоне слухов о переходе в амстердамский клуб.
«Виктор – игрок с невероятной трудоспособностью. Он может стать отличным усилением для командного духа. Думаю, он хорошо интегрируется в нашу команду и поможет нам в реализации моментов.
Он мощный игрок и точно может добавить нам глубины – как с мячом, так и без него», – цитирует Мичела издание Voetbal International.
Ранее сообщалось, что после переговоров в Амстердаме Цыганков согласился на предложение Аякса. Ожидается, что стороны в ближайшее время завершат оформление сделки.