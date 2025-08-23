Айнтрахт разгромил Вердер, Байер дома проиграл Хоффенхайму
Сыграно пять матчей чемпионата Германии
около 2 часов назад
В матче первого тура Бундеслиги Айнтрахт на своем поле разгромил Вердер со счетом 4:1.
Байер дома встречался с Хоффенхаймом. Леверкузенская команда потерпела неожиданное поражение – 1:2.
В других матчах тура Вольфсбург на выезде обыграл Ханденхайм (3:1), Унион Берлин дома победил Штутгарт (2:1), а Фрайбург на своем поле потерпел поражение от Аугсбурга – 1:3.
Бундеслига, 1-й тур
Айнтрахт – Вердер – 4:1
Голы: Узун, 22, Баоя, 25, 47, Кнауфф, 70 – Нджинма, 48.
Байер – Хоффенхайм – 1:2
Голы: Кванса, 6 – Асллани, 25, Лемпеле, 52.
Ханденхайм – Вольфсбург – 1:3
Голы: Скиенца, 29 – Сков Ольсен, 20, Сванберг, 66, Амура, 87 (пен).
Унион Берлин – Штутгарт – 2:1
Голы: Анса, 18, 45+4 – Томас, 86.
Фрайбург – Аугсбург – 1:3
Голы: Грифо, 58 (пен) – Яннулис, 32, Матисма, 42, Вольф, 45+2.
