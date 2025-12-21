Павел Василенко

На футбольной карте мира вскоре появятся новые континентальные соревнования для национальных сборных.

В субботу Африканская конфедерация футбола объявила о масштабных изменениях в формате своих турниров. Начиная с 2028 года, Кубок африканских наций будет проводиться раз в четыре года вместо привычных двух. В период между финальными частями сборные будут играть в новом турнире – Лиге африканских наций, созданной по образцу европейской Лиги наций.

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) решила не отставать. В воскресенье организация официально представила планы по созданию Азиатской лиги наций. Главная цель нового турнира – повысить уровень и конкурентоспособность международного футбола на всем азиатском континенте.

Точная дата старта новых соревнований пока не объявлена. В то же время в АФК заверили, что появление Лиги наций не повлияет на формат и периодичность Кубка Азии, который, как и прежде, будет проходить раз в четыре года.

Действующим победителем Кубка Азии является сборная Катара. В финале предыдущего розыгрыша катарцы обыграли Иорданию со счетом 3:1.

Следующий Кубок Азии запланирован на 2027 год и состоится в Саудовской Аравии.