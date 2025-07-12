Павел Василенко

Байер Леверкузен усилил свой состав. Немецкий клуб подписал нового атакующего полузащитника.

В последние годы Флориан Вирц был ведущим игроком Байера. В начале этого трансферного окна Ливерпуль подписал немца за фиксированную сумму 125 миллионов евро.

Преемником Вирца на «БайАрене» стал Малик Тилльман. Последние два года американец провел в ПСВ Эйндховен, с которым дважды выиграл чемпионат Нидерландов.

23-летний игрок покинул голландский клуб, где он провел 73 матча, забил 25 голов и отдал 19 голевых передач, и подписал пятилетний контракт с Байером.

«Байер всегда играл в хороший футбол. За последние четыре-пять лет клуб развился ещё сильнее, став объектом интереса для многих игроков по всей Европе. Я приехал сюда побеждать. Это была моя цель в Глазго, в Эйндховене, а теперь и в Леверкузене», — сказал Тильман.

Байер начнет новый сезон 15 августа игрой с командой Зонненхоф Гроссаспах в Кубке Германии.