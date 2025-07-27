Павел Василенко

Барселона хочет пересмотреть спонсорское соглашение со Spotify. Целевая сумма контракта клуба была раскрыта изданием Mundo Deportivo.

Барселона подписала контракт со Spotify в 2022 году. Согласно соглашению, логотип стриминговой платформы, среди прочего, появился на футболках мужской и женской футбольных команд. Это, наряду с бонусами, должно было принести клубу до 70 миллионов евро за сезон.

Контракт Барселоны со Spotify истекает в конце текущего сезона. В соответствии с условиями соглашения, шведская компания имеет право в одностороннем порядке продлить партнерство до 2030 года. В этом случае она будет выплачивать на 10 миллионов евро в год больше, чем сейчас.

Дэниел Эк, соучредитель Spotify, смотрит еще дальше. Швед хотел бы, чтобы Барселона позволила его компании снова продлить контракт в одностороннем порядке. По его предложению, Spotify может продлить контракт до середины 2034 года. В этом случае ежегодный вклад возрастет до 80 миллионов евро.

Mundo Deportivo утверждает, что Барселона не желает соглашаться на такие условия. Клуб считает, что текущая зарплата игрока составляет около 120 миллионов евро за сезон.

«Барселона уверена, что многие компании готовы бороться за место Spotify. Мужская команда имеет международное охват и в прошлом сезоне была близка к завоеванию всех мыслимых трофеев, а Ламин Ямаль еще больше укрепил её популярность. Не стоит забывать и о женской команде – настоящей силе, которая выиграла три Лиги чемпионов с 2021 года и может похвастаться четырьмя обладателями «Золотых мячей» за последние годы», – пишет Mundo Deportivo.

Spotify также имеет право использовать название «Камп Ноу». Это регулируется отдельным соглашением, которое гарантирует Барселоне 5 миллионов евро ежегодного дохода до конца сезона 2025/26. Согласно контракту, шведская компания будет выплачивать по 20 миллионов евро за каждый из следующих восьми лет.