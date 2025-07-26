Испанский нападающий Пау Виктор официально сменил клубную прописку, перебравшись из Барселоны в португальскую Брагу. О завершении сделки сообщил сайт нового клуба игрока.

До этого главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик дал понять форварду, что не рассчитывает на него в новом сезоне, исключив его из списка заявленных на сборы игроков.

Брага объявила о подписании 23-летнего Пау Виктора, договорившись с каталонским клубом о выкупе футболиста за 12 миллионов евро. Стороны оформили контракт до 2030 года, а сумма трансфера может увеличиться еще на 3 миллиона в зависимости от успехов команды и самого игрока.

Контракт также включает пункт о выкупе, и чтобы досрочно разорвать соглашение, потенциальному покупателю придется выложить 50 миллионов евро.

Нападающий успешно прошел медобследование, ознакомился с инфраструктурой клуба, провел разговор с тренерским штабом во главе с Карлосом Висенсом и уже начал тренировки. В новом клубе он будет выступать под 18-м номером.

Ранее сообщалось, что в Барселоне обостряется ситуация, а тер Штеген будет наказан.