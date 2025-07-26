Павел Василенко

Президент Барселоны Жоан Лапорта прояснил трансферные планы каталонского клуба. Похоже, что состав чемпионов Испании уже полностью сформирован.

Этим летом Барселона произвела два громких приобретения. Сначала они подписали Жоана Гарсию, который, как ожидается, заменит Марка-Андре тер Штегена на воротах. Затем поиски вингера завершились подписанием Маркуса Рашфорда.

Лапорта признал, что Барселона не собиралась менять состав после успешного сезона. Они сосредоточились на укреплении команды по очкам.

«Нашей главной целью и навязчивой идеей было сохранить команду прошлого сезона, потому что он был историческим. Мы хотели сохранить тот командный дух с теми игроками, которые у нас были, поэтому даже не рассматривали много предложений. Тренер попросил нас усилить атаку. Мы сделали это благодаря Маркусу Рэшфорду. А планы Деку по работе с Марком-Андре тер Штегеном сыграли решающую роль в надежном укреплении вратарской линии. Жоан Гарсия отлично тренируется и понравится болельщикам Барселоны», – заявил Лапорта изданию Mundo Deportivo.

Кроме упомянутых выше игроков, чемпионы Испании также подписали Руны Барджи. Эти три трансфера завершат усиление Барселоны.

«У нас хорошо подобранный состав. Мы не ожидаем дальнейших трансферов», – добавил Лапорта.

Президент Барселоны настаивает, что ни один из ведущих игроков не покинет команду. Клуб намерен найти другие средства привлечения средств для регистрации новых игроков.