Сергей Разумовский

В 1/8 финала Кубка Испании Барселона на выезде одолела Расинг Сантандер.

До перерыва и на протяжении значительной части второго тайма на табло держались нули. Игра проходила под полным контролем каталонцев: 77% владения мячом, 17 ударов против 6, а также ощутимое преимущество по ожидаемым голам — 2.23 против 0.91. Барса методично давила, долго расшатывала оборону хозяев и регулярно создавала моменты, тогда как Расинг в основном отвечал редкими выпадами и пытался дотянуть до более благоприятного сценария.

Перелом наступил на 66-й минуте, когда Ферран Торрес открыл счет и конвертировал доминацию гостей в результат. После этого Барселона не снизила темп и продолжила контролировать ход встречи, не позволяя Расингу организовать финальный штурм. Окончательно вопрос о победителе снял Ламин Ямал, который забил уже в компенсированное время – на 95-й минуте, оформив итоговые 0:2 и зафиксировав выход Барселоны в следующую стадию.

Барселона вышла в четвертьфинал Кубка Испании и узнает своего следующего соперника после жеребьевки.

Кубок Испании, 1/8 финала

Расинг – Барселона 0:2

Голы: Торрес, 66, Ямал, 90+5