Сергей Разумовский

В 19-м туре испанской Ла Лиги Барселона на Камп Ноу одержала волевую победу над Атлетико.

Команды провели яркий матч. Гости первыми вышли вперед: на 19-й минуте Баэна открыл счет, заставив каталонцев отыгрываться. Барселона быстро отреагировала, и Рафинья почти сразу восстановил паритет, вернув интригу в поединок. На 36-й минуте хозяева получили прекрасную возможность выйти вперед, но Левандовски не смог реализовать пенальти при счете 1:1, что должно было придать «матрасникам» дополнительной уверенности.

Тем не менее, во втором тайме Барселона продолжила настаивать и была вознаграждена за активность: на 65-й минуте Ольмо вывел команду вперед, сделав счет 2:1. В дальнейшем каталонцы надежно действовали в обороне и остро отвечали в атаке. Точку в матче поставил Торрес, который на последних секундах реализовал еще одну возможность сине-гранатовых, установив окончательный счет 3:1 в пользу каталонского клуба.

К вашему вниманию обзор матча.

Барселона набрала 37 очков в турнирной таблице и оторвалась от Реала уже на четыре балла. Однако у конкурента есть матч в запасе. Атлетико (31) в любом случае по итогам тура останется в зоне Лиги чемпионов.

Ла Лига, 19-й тур

Барселона – Атлетико Мадрид 3:1

Голы: Рафинья, 26, Ольмо, 65, Торрес, 90+6 – Баэна, 19

Барселона: Гарсия, Бальде, Кунде, Мартин, Кубарси, Гарсия, Педри (Касадо 74), Рафинья (Фернандес 74), Ямаль (Кристенсен 88), Ольмо (Решфорд 66), Левандовски (Торрес 67)

Атлетико: Облак, Ганцко, Молина, Лангле, Хименес, Барриос, Кардозо (Коке 14; Гризманн 75), Баэна (Альмада 62), Симеоне (Сорлот 63), Гонсалес (Галлахер 46), Альварес

Предупреждения: Мартин – Баэна