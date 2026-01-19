Сергей Разумовский

В 20-м туре испанской Ла Лиги Барселона на выезде сенсационно проиграла Реал Сосьедаду.

По качеству игры каталонцы заслуживали как минимум ничьи. Сине-гранатовые нанесли 25 ударов по воротам, пять раз попали в каркас и многократно пострадали от спорных судейских решений. Уже в первые 30 минут судья отменил четыре гола, в том числе мячи Фермина Лопеса и Ламина Ямаля. Несмотря на доминирование гостей, Реал Сосьедад повел в счете после редкой контратаки, которую завершил Микель Оярсабаль, а перед перерывом VAR еще и отменил пенальти в ворота хозяев из-за офсайда.

Во втором тайме Барселона продолжила давить, но мяч упорно не шел в сетку: Дани Ольмо дважды проверил на прочность штангу. Ханси Флик попытался изменить ход игры заменами, выпустив Жоау Канселу, Роберта Левандовски и Маркуса Рэшфорда. Именно Рэшфорд на 70-й минуте сравнял счет, точно пробив головой после подачи Ямаля. Однако радость каталонцев длилась недолго – сразу после розыгрыша с центра Гонсалу Гедеш добил мяч в ворота после сейва Жоана Гарсии.

В компенсированное время Реал Сосьедад остался в меньшинстве из-за удаления Карлоса Солера, и финальные минуты превратились в настоящую осаду. Барселона раз за разом доставляла мяч в штрафную площадку, а ближе всех к голу были Фермин, Жуль Кунде и Рэшфорд, который попал в штангу уже в пятый раз за матч. Тем не менее, футбольная фортуна в этот вечер была не на стороне каталонцев. Барселона потерпела первое поражение в 2025 году, оставшись на вершине таблицы Ла Лиги, но теперь ее преимущество над Реалом сократилось до одного очка.

Барселона осталась с 49 очками в турнирной таблице и подпустила Реал на расстояние одного балла.

Ла Лига, 20-й тур

Реал Сосьедад – Барселона 2:1

Голы: Оярсабаль, 32 Гедеш, 71 - Рэшфорд, 70

Реал Сосьедад: Ремиро, Арамбуру (Чалета-Цар 82), Субельдия, Мартин, Гомес (Муньос 69), Гедеш, Кубо (Барренечеа 69), Солер, Турриентес (Горрочатеги 58), Мендес (Одрисола 58), Оярсабаль

Барселона: Гарсия, Бальде (Канселу 62), Кунде (Бардаджи 85), Гарсия, Кубарси (Мартин 86), де Йонг, Педри, Фермин, Ольмо (Рэшфорд 63), Торрес (Левандовски 62), Ямаль

Предупреждения: Турриентес, Арамбуру, Субельдия – Эрик Гарсия, Левандовски, Фермин

Удаление: Карлос Солер, 88 (Реал Сосьедад)