Барселона привлечет в тренерский штаб специалиста по сну
Новый сотрудник будет помогать футболистам восстанавливаться после матчей
Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик нашел специалиста по сну, который войдет в тренерский штаб клуба. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, задача нового специалиста — контролировать режим сна каждого футболиста, чтобы обеспечить их правильное восстановление. Специалист также будет давать советы игрокам по полноценному отдыху после выездных матчей.
На сегодняшний день Барселона лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 55 очков в 22 матчах. Отрыв от Реала составляет всего один балл.
В следующем туре команда Флика на своем поле примет Мальорку. Игра состоится 7 февраля и начнется в 17:15 по киевскому времени.
