Павел Василенко

Хотя Лионель Месси покинул Барселону почти четыре года назад, он исчезнет с платежной ведомости клуба лишь в ближайшие дни. Аргентинец вскоре получит последний трансфер от своего бывшего клуба.

Месси покинул Барселону летом 2021 года. Он провел два сезона в ПСЖ, прежде чем перейти в Интер Майами.

После ухода из Барселоны аргентинец получал регулярные трансферы от клуба. Это было связано с пандемией коронавируса и приостановкой матчей в тот период. Некоторые игроки Барселоны, включая Месси, согласились отложить выплаты из-за сложной ситуации в клубе.

Теперь каталонцы, наконец, погасят последнюю задолженность. AS сообщает, что их окончательная сумма трансфера за Месси составит 5,95 млн евро.

Чемпион мира — не единственный бывший игрок Барселоны, которому до конца июня заплатят. С платежной ведомости чемпионов Испании исчезнут Самуэль Умтити (он получит еще 1,2 млн евро), Серхио Бускетс (1,18 млн евро), Антуан Гризманн (965 тысяч евро), Жорди Альба (943 тысячи евро), Филиппе Коутиньо (854 тысячи евро), Усман Дем (643 тысячи евро) и Серхи Роберто (598 тысяч евро).

Игроки, которые до сих пор были связаны с Барселоной, также получат свои деньги. Среди них Педри, Рональд Араухо, Ансу Фати и Иняки Пейня.

Стоит отметить, что не все игроки, которые были в составе Барселоны в начале 2020 года, согласились на отсрочку платежей. Это касается, в частности, Марка-Андре тер Штегена и Френки Де Йонга. Они приняли новые условия своих контрактов.