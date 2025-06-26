Аль-Хіляль планирует подписать Месси
Президент клуба встретится с его отцом в США
около 2 часов назад
Лионель Месси может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.
Как сообщает Al-Midan Sports со ссылкой на Diario Sport, президент Аль-Хиляля в настоящее время находится в США, где намерен встретиться с Хорхе Месси — отцом и официальным представителем футболиста. Цель встречи — оценка шансов на подписание аргентинца уже этим летом.
Контракт Лионеля Месси с Интер Майами действителен до декабря 2025 года. Однако саудовский клуб рассматривает трансфер капитана сборной Аргентины как стратегический шаг для усиления своего проекта — как в спортивном плане, так и в медиапространстве.
В Аль-Хиляле не скрывают амбиций создать команду, способную конкурировать с топ-клубами Европы, и считают, что трансфер Месси может стать ключевым для реализации этой цели.
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