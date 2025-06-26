Лионель Месси может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Как сообщает Al-Midan Sports со ссылкой на Diario Sport, президент Аль-Хиляля в настоящее время находится в США, где намерен встретиться с Хорхе Месси — отцом и официальным представителем футболиста. Цель встречи — оценка шансов на подписание аргентинца уже этим летом.

Контракт Лионеля Месси с Интер Майами действителен до декабря 2025 года. Однако саудовский клуб рассматривает трансфер капитана сборной Аргентины как стратегический шаг для усиления своего проекта — как в спортивном плане, так и в медиапространстве.

В Аль-Хиляле не скрывают амбиций создать команду, способную конкурировать с топ-клубами Европы, и считают, что трансфер Месси может стать ключевым для реализации этой цели.