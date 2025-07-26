Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович подвел итоги учебно-тренировочных сборов в Австрии. Его слова приводит официальный сайт клуба.

Наш сбор в Австрии, я считаю, был очень хорошим. У нас были хорошие условия как для проживания, так и для тренировочного процесса. Были очень мощные спарринги, благодаря которым мы получили очень много информации. Благодарю руководство клуба за такие условия для проведения сборов.

В физическом плане команда уже выглядит довольно неплохо. Многое из того, что мы нарабатывали на тренировках, уже получалось в контрольных матчах, но у нас еще будет время до первого матча чемпионата против "Оболони", так что будем еще усовершенствовать определенные моменты. Команда еще будет расти и прогрессировать.

У нас очень хороший коллектив, я вижу, как ребята общаются между собой, работают на тренировках, хорошая атмосфера. Будем дальше работать над тем, чтобы это взаимопонимание становилось еще лучше, — сказал Бартулович.